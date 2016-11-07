«دبي الطبية» تتلقى 49 شكوى العام الجاري

قال الدكتور رمضان عبد الله البلوشي، الرئيس التنفيذي للذراع التنظيمية في سلطة مدينة دبي الطبية، إن المدينة تلقت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 49 شكوى، 35 منها متعلقة بالشكاوى الطبية، و14 منها غير طبية، فيما لا يزيد عدد القضايا الطبية المحالة للمحاكم على قضيتين فقط.

وأوضح الدكتور البلوشي أن حقوق المريض مسؤولية أخلاقية ومهنية، يجب علينا جميعاً التعريف بها، ونشر الوعي داخل المؤسسات الطبية وخارجها، وتطبيقها والالتزام التام بها، ولكن نجد كثيراً من المرضى لا يعلمون بوجود لائحة حقوق المريض وواجباته، ويعود ذلك إلى البعد عن الاطلاع، والاكتفاء بالمراجعات الدورية للمنشأة الطبية، والتركيز على المرض والعلاج بشكل أساسي.

حقوق ومسؤوليات

وأكد البلوشي أنه من هنا جاء دورنا في نشر الوعي للجمهور من جهة، وإلزام كل المرافق الطبية بوضع ميثاق حقوق ومسؤوليات المريض، للحفاظ على حقوقه وسلامته، وأطلقنا دليلاً مفصلاً للمرضى الذين يريدون تقديم شكوى ضد المنشآت الطبية، فضلاً عن استقبال شكاواهم في الدائرة المختصة في الذراع التنظيمية في سلطة مدينة دبي الطبية.

وأوضح البلوشي أن الذراع التنظيمية تتولى مهمة تنظيم قطاعي الاستثمار والتعليم في مدينة دبي الطبية، ويتبعان مباشرة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، كما أنها مسؤولة عن منح تراخيص مزاولة المهنة لمزودي خدمات الرعاية الصحية والمهنيين العاملين في القطاع، إلى جانب المحافظة على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الرعاية الصحية والعناية بالمرضى في مدينة دبي الطبية (المنطقة الحرة)، كما أن معايير الجودة معتمدة من قبل الجمعية الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية (إسكوا).

أولوية

وأفاد البلوشي بأن حماية المرضى من الاستغلال أو الوقوع ضحايا للأخطاء الطبية أو الإهمال تعتبر من أولويات الجهات الحكومية التي تشرف على الخدمات الطبية والعلاجية، وتنظم آليات عمل هذا القطاع، مضيفاً: «يمكن للجمهور أن يصل بصوته إلى الجهة المختصة بشكل فوري، للإبلاغ عن أي تجاوز قد يلاحظه من قبل الجهة المزودة للخدمات الطبية».

وأشار إلى أن الذراع التنظيمية في سلطة مدينة دبي الطبية ألزمت جميع مرافق الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية بوضع ميثاق حقوق ومسؤوليات المريض في مكان بارز فيها، وتزويد المرضى به إذا تطلب الأمر. ووفقاً لهذا الميثاق، يتعين على تلك المرافق توفير المعلومات لأولئك المراجعين، بما في ذلك قوائم واضحة بتكاليف العلاج، وضمان حقوقهم في الاطلاع على سجلاتهم الطبية، وإعلام المريض بالطبيب المسؤول عن علاجه، وتوفير المعلومات المتعلقة بتشخيص حالته وطرائق المعالجة المقترحة لها، كما يمنح الميثاق المراجعين فرصة تلقي الرعاية الفورية في حالات الطوارئ وغيرها.

وقال: «يمكن تقديم الشكوى من قبل المرضى أو أسرهم أو أي فرد تلقى خدمة طبية في مدينة دبي الطبية، ويمكن تقديمها ضد أي اختصاصي رعاية صحية أو أي اختصاصي يعمل في مجال الطب التكميلي والبديل في مدينة دبي الطبية».

وعن طبيعة الشكاوى، أوضح البلوشي أنها تتعلق بجميع الشكاوى ذات الصلة بالخدمات أو الممارسات الصحية التي نتجت عن الإهمال أو سوء إدارة الحالة أو سوء الممارسة المهنية.

وأضاف: «بالنسبة إلى الشكاوى التي لا تنظر فيها وحدة حماية العملاء، فهي المتعلقة بالموضوعات الإدارية، مثل إصدار التقارير الطبية، والتعيينات الوظيفية، وفترة الانتظار، والمواعيد، وأوقات العمل، والشكاوى المتعلقة بالتكاليف المالية والرسوم الخاصة بالخدمات الصحية والعلاجية، والتأمين والتعويض المالي، إلى جانب الشكاوى المتعلقة بالمنشأة ومرافقها».