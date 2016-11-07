بالصور.. قبل ساعات من بدء جولته بأسوان.. "اليوم السابع" يستعرض أبرز 5 ملفات مطروحة على وزير الإسكان.. "مدبولى" يستعرض مشاكل "محطتى كيما1و2 وتلوث النيل وإسكان الصداقة والمستشفى العام وأراضى توشكى"

أسوان – عبد الله صلاح

قبل ساعات من جولة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بمحافظة أسوان، لتسليم عقود وحدات من الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة، وتفقد عدد من المشروعات الجارية، يستعرض "اليوم السابع" أبرز 5 ملفات مطروحة على طاولة وزير الإسكان خلال زيارته لأسوان.

1- مشروع إنشاء محطتى الصرف كيما 1 ، وكيما 2

يعد مشروع إنشاء محطتى الصرف كيما 1 وكيما 2 ، أو ما يطلق عليه مشروع الحل العاجل، هو المشروع الذى يحمى نهر النيل من التلوث عن طريق نقل مياه الصرف الصحى المعالجة إلى أحواض التبخير بمنطقة العلاقى، بدلاً من تصريفها مباشرة عبر مصرف السيل إلى النيل.

2- أزمة تلوث النيل

وبالرغم من افتتاح هذا المشروع يوم الثلاثاء 22 يناير من عام 2013، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل حتى اليوم، مما تسبب فى مضاعفة كميات مياه الصرف الصحى الملقاة فى النيل يومياً إلى 120 ألف متر مكعب "حسب ما ذكره تقرير صادر عن جهاز شئون البيئة".

3- مشروعات الإسكان بالصداقة الجديدة

ومع تعطل مشروع إنشاء محطتى الصرف كيما 1 وكيما 2، لاستيعاب مياه الصرف الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة، تتعطل معهما مشروعات الإسكان بالمنطقة سواء "الإسكان الاجتماعى والبالغ عددها 2832 وحدة سكنية، أو إسكان الأوقاف والبالغ عددها 4920 وحدة سكنية، وهذه الوحدات تقدم لها الأهالى منذ 2008 ، وعلى الرغم من الانتهاء من بنائها إلا أنها لم تسلم حتى اليوم، لعدم استكمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

4- مستشفى أسوان العام

لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لمستشفى أسوان العام الجديدة عن حال مشروعات الإسكان المعطلة، بسبب تأخر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب، فى تسليم محطات معالجة مياه الصرف الصحى.

مستشفى أسوان العام الجديدة، والتى تم إنشاؤه على مساحة 14 ألفًا و400 متر مربع وبتكلفة 140 مليون جنيه للأعمال الإنشائية بخلاف 155 مليون جنيه للأجهزة الطبية، تعد المتنفس الوحيد لأبناء أسوان نظراً لعدم وجود مستشفى عام داخل مدينة أسوان، وعلى الرغم من وعود محافظ أسوان مجدى حجازى، عن افتتاح المستشفى فى 30 يونيو 2016، إلا أنها لم تفتتح حتى اليوم.

احتج عدد من أبناء النوبة فى أسوان، أمس السبت، على طرح أراضى فى توشكى ومنطقة "خور قندى" على بحيرة ناصر للاستثمار، على اعتبار أن هذه الأراضى حق لأبناء النوبة بعد عودتهم لضفاف بحيرة ناصر حسب ما ورد فى المادة 236 من الدستور.

هذه الأزمة تناولها الاجتماع الرئاسى الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، بحضور وزير الإسكان، وأكد فيه رئيس الجمهورية على الأولوية لأبناء النوبة فى تملك أراضى توشكى.

محافظة أسوان تستعد لافتتاح 50 مشروعاً

محافظة أسوان، أكدت فى بيان لها، جاهزية حوالى 50 مشروع للافتتاح بداية 2017، ومنها 5 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة 1,4 مليار جنيه، ومن أبرزها مشروعات الإسكان الاجتماعى بالصداقة الجديدة و أيضاً بمدينة أسوان الجديدة، علاوة على مراكز دراو ونصر النوبة وإدفو بجانب 2 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 335 مليون جنيه وهما توسعات محطة جبل شيشه لمياه الشرب وإحلال وتجديد محطتى معالجة الصرف الصحى كيما 1 وكيما 2، وفى قطاع الصحة هناك 8 مشروعات بتكلفة 166,5 مليون جنيه من أبرزها مستشفى أسوان العام الجديد.