الفصل في الأخطاء الطبية يتطلب لجاناً معتمدة

ذكرت المحامية نادية عبدالرزاق أن الأخطاء الطبية أياً كانت، من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها، بل يجب ثبوتها عن طريق الخبراء المتخصصين «اللجان الطبية المعتمدة»، وكل خطأ في التشخيص مهما كان يسيراً يرتب مسؤولية ما دام أنه لا يمكن أن يصدر من طبيب يقظ، ويجب على الطبيب أن يحصل على رضا المريض أو من له الولاية عليه في إجراء العملية الجراحية، خاصة إذا كان التدخل الجراحي قد يترتب عليه نتائج خطيرة وذلك الأمر بحسب حالة المريض إذا كان بالغاً وفي وعيه التام، تكون الموافقة صادرة منه شخصياً وإذا كان فاقد الوعي تكون الموافقة من وليه، وفي جميع الأحوال إذا كانت حالة المريض توجب إجراء العملية الجراحية وإلا توفي المريض أو أصيب بأضرار جسيمة، يجوز للطبيب إجراء العملية دون موافقة المريض.