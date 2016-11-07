حسام حسن: "لم أتعود على الخسارة.. وأخطائى دائمًا تحت الميكروسكوب"

كتب محسن البديوى

قال العميد حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، إنه لم يتعود على الخسارة فى مجاله الكروى، فى ظل المسئوليات الصعبة، مضيفاً: "لم أتعود على الخسارة وتحمل المسئولية جعل ردود أفعالى غير مقبولة فى أوقات كثيرة، ولكن الإعلام يتناولها بشكل أكبر من الحجم".

وأضاف "حسام"، خلال حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "أرى أننى دائمًا تحت الميكروسكوب بأدائى وأخطائى لذا تكون دائمًا واضحة، وفى حقيقة الأمر ليس هذا طبعى، ولكن مجالى ليس سهلاً وأرجو أنت يلتمس المشجعون لى العذر على بعض ردود الأفعال غير المقبولة فى أوقات كثيرة".

وأعرب عن سعادته بالدعم الذى يلقاه من أولاده وزوجته، ومشاركتهم له فى الظروف الصعبة ومعاناته.