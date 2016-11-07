تموين أسيوط: توريد السولار للمخابز بالسعر القديم بعد تهديد أصحابها بالتوقف عن العمل

أسيوط - ضحا صالح

قال المهندس صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن مديرية التموين قامت بمخاطبة الجهات المسئولة بالوزارة عن مشكلة أصحاب المخابز بعد ارتفاع سعر السولار، وتم التوصل إلى الاتفاق حول توريد السولار والوقود للمخابز بالسعر القديم، وذلك بعد أن طالب أصحاب المخابز برفع سعر بيع الخبز بمخابز البلدى .

وأشار عبد الله أن المشكلة تم حلها اليوم بعد إجماع أصحاب المخابز على عدم انتاجهم للخبز اعتراضا على رفع سعر الوقود دون مراعاة تكلفة إنتاج الرغيف من الخبز

وكان أصحاب المخابز البلدى هددوا بالتوقف عن انتاج الخبز البلدى بعد قيام الحكومة برفع أسعار الوقود والسولار التى تعمل بها المخابز بالاضافة إلى إرتفاع أسعار الدقيق والنخالة .

وقال (محى صلاح) أحد أصحاب المخابز، أن الحكومة قامت برفع الأسعار وخاصة الوقود والسولار ولم تراع كيف تدار تلك المخابز واستخدام ماكينات السولار وزيادة أسعار الكهرباء مع ثبات تكلفة سعر رغيف الخبر مما يعود بالخسارة على أصحاب تلك المخابز.