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رئيس جامعة قناة السويس للطلاب: الجامعة للنشاط والتعلم وندعم الأنشطة الرياضية

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رئيس جامعة قناة السويس للطلاب: الجامعة للنشاط والتعلم وندعم الأنشطة الرياضية رئيس جامعة قناة السويس للطلاب: الجامعة للنشاط والتعلم وندعم الأنشطة الرياضية

>الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تدعم و تشجع جميع الأنشطة الرياضية، وذلك تحت مظلة الجامعة، موضحًا أنه لا مجال للخلافات فى الرأى و لا مجال لأى خلافات سياسية أو أى انتماءات لأن الجامعة للتعلم والنشاط. 

 

جاء ذلك عقب افتتاح معرض الكتاب الـ27، حيث تفقد رئيس الجامعة، البطولة القمية للشطرنج و التى يشارك فيها 90 طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة. 

 

حضر اللقاء الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، وبعض عمداء الكليات وهدى فرج أمين عام المساعد، وذلك فى إطار الاهتمام الذى تولية إدارة جامعة قناة السويس للأنشطة داخل الجامعة، تحت شعار الجامعة تعليم ونشاط.


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