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بالأسماء.. تعيين 6 مستشارين للجان بجامعة العريش

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بالأسماء.. تعيين 6 مستشارين للجان بجامعة العريش بالأسماء.. تعيين 6 مستشارين للجان بجامعة العريش

>شمال سيناء - محمد حسين

قرر الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش تعيين 6 مستشارين للجان بالجامعة، وأوضح بيان صادر عن العلاقات العامة بجامعة العريش أن الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، قرر تعيين الدكتورة نهلة سالم سليمان صالح عضو هيئة التدريس بكلية التربية مستشار اللجنة الثقافية والدكتور عز الدين الحسينى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب مستشار لأنشطة لجان الاتحاد، والدكتور أحمد محمود محمد نور الدين عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة .

وتم تعيين الدكتور حسام سليمان على سالم عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، مستشار اللجنة الفنية، والدكتور محمد عبد المهدى البكرى عبد المهدى مستشار اللجنه الرياضية، والدكتور المصطفى على إبراهيم المالح عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية مستشار اللجنة الاجتماعية، والدكتور هيثم ماهر حسين البلك عضو هيئة التدريس بكلية التربيه الرياضية مستشار لأنشطة لجان الاتحاد الجامعة.

كما قرر رئيس جامعة العريش، تعيين الدكتور إبراهيم محمد محمد إبراهيم عضو هيئة التدريس بكلية مدرس بكلية العلوم الزراعية البيئية المشرف على وحدة الأرانب بمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئية بجامعة العريش، وتعيين الدكتورة مروة مسلم محمد مسلم عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الزراعية البيئية مستشار اللجنة العلمية والتكنولوجية . وتعيين الدكتورة بسمة عبد الناصر عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الزراعية البيئة المشرف على وحدة السمان بمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئية بجامعة العريش.


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