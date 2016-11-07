الداخلية السعودية تضبط شبكتين لتهريب وترويج المواد المخدرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تمكنها من الإيقاع بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة تضم 12 متهما, ضبط بحوزتهم أقراص مخدرة وأسلحة ومجوهرات ومبالغ نقدية.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية, في تصريحات اليوم الأحد, إنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات, فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات من الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة, والقبض على عناصرها وعددهم 12 متهما, منهم 7 سعوديين, و3 سوريين بينهم امرأة, ومتهم هندي, وآخر باكستاني.

وأضاف أنه ضبط في حوزتهم مليونين و522 ألفا و400 قرص مخدر, و3 ملايين و151 ألفا و750 ريالا, و40 ألف دولار أمريكي, وأكثر من كيلوجرامين من المجوهرات المختلفة, بالإضافة إلى 3 أسلحة رشاشة, و11 مسدسا, وبندقية, و297 طلقة حية, حيث تم القبض على عناصر الشبكة الأولى بمنطقة الرياض بعد توفر معلومات عن تمكنهم من تهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين بأساليب محترفة تحت زعامة شخص سوري الجنسية.

وتابع المتحدث الأمني أنه بالتحري عن المضبوطات ومتابعتها بواسطة فريق أمني, تم ضبطها مخبأة في قوالب اسمنتية منقولة على شاحنتين بقيادة شخصين أحدهما هندي والآخر باكستاني, وبلغ إجماليها مليونين و105 آلاف قرص أمفيتامين, وبمتابعة القضية تم القبض على مستقبليها بمناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعددهم أربعة سعوديين و3 سوريين بينهم امرأة.

كما تم القبض على عناصر الشبكة الثانية بعد مداهمتهم في وكرهم بمنطقة مكة المكرمة والقبض عليهم وعددهم 6 سعوديين ضبط في حوزتهم 417 ألفا و400 قرص أمفيتامين.

أ ش أ