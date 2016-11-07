أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الداخلية السعودية تضبط شبكتين لتهريب وترويج المواد المخدرة

Google+ Print
الداخلية السعودية تضبط شبكتين لتهريب وترويج المواد المخدرة الداخلية السعودية تضبط شبكتين لتهريب وترويج المواد المخدرة

أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية تمكنها من الإيقاع بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة تضم 12 متهما, ضبط بحوزتهم أقراص مخدرة وأسلحة ومجوهرات ومبالغ نقدية.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية, في تصريحات اليوم الأحد, إنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات, فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات من الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة, والقبض على عناصرها وعددهم 12 متهما, منهم 7 سعوديين, و3 سوريين بينهم امرأة, ومتهم هندي, وآخر باكستاني.

وأضاف أنه ضبط في حوزتهم مليونين و522 ألفا و400 قرص مخدر, و3 ملايين و151 ألفا و750 ريالا, و40 ألف دولار أمريكي, وأكثر من كيلوجرامين من المجوهرات المختلفة, بالإضافة إلى 3 أسلحة رشاشة, و11 مسدسا, وبندقية, و297 طلقة حية, حيث تم القبض على عناصر الشبكة الأولى بمنطقة الرياض بعد توفر معلومات عن تمكنهم من تهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين بأساليب محترفة تحت زعامة شخص سوري الجنسية.

وتابع المتحدث الأمني أنه بالتحري عن المضبوطات ومتابعتها بواسطة فريق أمني, تم ضبطها مخبأة في قوالب اسمنتية منقولة على شاحنتين بقيادة شخصين أحدهما هندي والآخر باكستاني, وبلغ إجماليها مليونين و105 آلاف قرص أمفيتامين, وبمتابعة القضية تم القبض على مستقبليها بمناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعددهم أربعة سعوديين و3 سوريين بينهم امرأة.

كما تم القبض على عناصر الشبكة الثانية بعد مداهمتهم في وكرهم بمنطقة مكة المكرمة والقبض عليهم وعددهم 6 سعوديين ضبط في حوزتهم 417 ألفا و400 قرص أمفيتامين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية