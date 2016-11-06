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"موازنة البرلمان": مناقشة إمكانية منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية

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"موازنة البرلمان": مناقشة إمكانية منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية "موازنة البرلمان": مناقشة إمكانية منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية

>كتب مصطفى السيد

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين كضبط السلع وضبط السوق أفضل بكثير من زيادة الأجور، لافتا إلى أن الأهم هو أن تتناسب أجور الموظفين مع الأسعار والخدمات، لذلك إجراءات الحماية الاجتماعية هى الأهم حتى تتناسب مع أجور الموظفين.

 

وحول إمكانية زيادة أجور العاملين، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك مبادرة لاتحاد الصناعات المصرية بزيادة رواتب العاملين فى القطاع الخاص، متوقعاً نجاح المبادرة بنسبة مرتفعة.

 

وأشار عيسى، إلى أنه يمكن مناقشة علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع العام لمواجهة الاصلاح مع ، لافتا إلى أن المناقشة يمكن أن تتم فى إطار عجز الموازنة للدولة، وما يمكن للحكومة أن توفره، مضيفًا أن الوفر من تخفيض الدعم على المحروقات لا يتعدى 20 مليار جنيه، فضلا عن أن الدعم نفسه ارتفع لـ60 مليار جنيه، لذلك قبل أن نشرع فى زيادة الرواتب أو علاوة استثنائية للعاملين يجب مناقشتها مع وزير المالية لتجنب زيادة عجز الموازنة والتضخم، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على التوسع فى برنامج تكافل وكرامة، وضبط السوق لحماية المواطنين محدودى الدخل.


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