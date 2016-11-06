حسام حسن: ضحيت بالكثير وتركت أمم آسيا لأجل الزمالك

كشف العميد حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، سر أزمته الشهيرة فى مباراة المصرى والمحلة، موضحًا: “أحد لاعبى المحلة قام بإهانة عامل غرفة ملابس المصرى وعندما ذهبت للاعب وجدت شخصا يهاجم لاعبى المصرى وفى يده كاميرا، ثم عقب هجومه على اللاعبين قمت بالجرى ومن هنا حدثت الأزمة”.

وقال حسام خلال حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إنه عاد إلى الأهلي بعد رحلته الاحترافية وترك سويسرا بعد الظروف الصعبة التى لاقاها الأهلي فى ذلك التوقيت، عندما قال له صالح سليم “الأهلي فى أزمة وعاوزكم.. وضحيت بالكثير”.

كما أشار العميد إلى أنه عاد من الأردن، وترك نهائيات أمم آسيا لقيادة الزمالك عندما طلبهما المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، والهدف من ذلك هو رغبتهما فى إسعاد الجماهير.