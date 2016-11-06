السيسي يهنئ رئيس توجو على نجاح القمة الإفريقية للأمن والسلامة البحرية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بفور جناسمبي رئيس جمهورية توجو، حيث وجه له الرئيس التهنئة بمناسبة نجاح توجو في تنظيم القمة الأفريقية الاستثنائية للأمن والسلامة البحرية، مؤكدًا على ما تمثله القمة من خطوة هامة على طريق تدعيم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

كما أكد الرئيس على أهمية متابعة نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس توجو لمصر في شهر أبريل الماضي وتفعيل ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدد من المجالات.

وقد عبر رئيس توجو خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بمصر، معربًا عن تقديره لمشاركة مصر في قمة الأمن البحري ومساهمتها بفعّالية في أعمالها.

كما أشاد “جناسمبي” بتنظيم مصر للمؤتمر الوطني للشباب الذي عُقد في شرم الشيخ مؤخرًا، مثمنًا حرص الحكومة المصرية على التواصل مع الشباب والتعرف منهم على مقترحاتهم وأرائهم إزاء مختلف القضايا.

كما وجه رئيس توجو التهنئة بمناسبة انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الانسان، معربًا عن ثقته فى قيامها بالدفاع عن المصالح الافريقية على أكمل وجه خلال عضويتها بالمجلس.