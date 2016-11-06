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نيويورك تايمز : ترامب ممنوع من التغريد على تويتر

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نيويورك تايمز : ترامب ممنوع من التغريد على تويتر نيويورك تايمز : ترامب ممنوع من التغريد على تويتر

دونالد – أرشيفية

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية النقاب عن أن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ممنوع من “التغريد” على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بأمر من مساعديه.

وقالت الصحيفة – في تقرير عن سلوك ترامب وراء الكواليس نشرته اليوم الأحد – ” إن إبعاد ترامب عن حسابه على (تويتر) تحول الى خطوة ضرورية من قبل فريقه الصحفي الذي حرمه من قناته غير المفلترة التي تكشف عن عدوانيته”.

وأضافت أن ترامب يظهر علنا أنه واثق في الفوز يوم الانتخابات المرتقب ، ولكنه يعبر سرًا عن قلقه بشأن فرصه في هزيمة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون ، ودائما يطلب من مساعديه الاتصال به في الليل حتى لا يتركوه وحده مع أفكاره.

ونوهت بأن السباب والإهانات فيما كان سمة مميزة لحساب ترامب على “تويتر” لوحظ تراجعهما في الأسابيع الأخيرة ، ويقوم الحساب الرسمي لترامب حاليا في المقام الأول بنشر صور ومقاطع حملته الانتخابية ، لا سيما المقالات المؤيدة للمرشح الجمهوري على المواقع .

أ ش أ

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