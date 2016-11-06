أستاذ أورام: وجود مستقبلات للهرمونات بالخلية السرطانية تجنب الكيماوى

كتبت أمل علام

أكد الدكتور ناجى الصغير أستاذ علاج الأورام بالجامعة الأمريكية ببيروت عضو باللجنة الدولية لإرشادات علاج سرطان الثدى المنتشر، أن أهم الخطوط الاسترشادية المتعلقة بسرطان الثدى أنه يجب معرفة مستقبلات هرمون الإستروجين والبروجستيرون والهير 2 ،فى الخلايا السرطانية أو فى نسيج الخلايا السرطانية .

وقال إنه إذا كانت مستقبلات الهرمونات إيجابية أى موجودة ،يجب البدء بالعلاج بمضادات الهرمونات ولا حاجة للعلاج الكيميائى، إلا إذا كان السرطان سريع النمو والانتشار وموجود فى الرئتين أو الكبد ،ويتسبب فى أعراض مثل ضيق التنفس أو حدوث مشاكل بالكبد ،موضحا أن الأدوية التى يمكن استعمالها هى مثبطات إنتاج الاستروجين أو استخدام ادوية "التاموكسفين" أو الدواء الجديد فلفسترانت والذى يعمل على تدمير مستقبلات الأستروجين.

وأشار إلى أن هناك أدوية جديدة توقف دورة حياة الخلية السرطانية "بالبوسكليب "ومن مميزاته أنه يتغلب على مقاومة الخلايا السرطانية للعلاج ،وهناك دواء آخر اسمة " افروليموس" يمكن استعماله فى المراحل المستعصية للعلاج المضاد للهرمونات، وبالنسبة للذين لديهم مستقبلات هير 2 على سطح الخلية يجب استعمال تراستوزوماب "مع "بيرتوزوماب" بالإضافة إلى العلاج الكيميائى ،موضحا أن هذه العلاجات هى من العلاجات الموجهة التى تستهدف الورم فقط ،وتعطى نتائج ممتازة لإطالة عمر المريضة، مضيفا أنه فى بعض الحالات المستعصية وبعد تناول هذه العقاقير يمكن استعمال "TDM1 " وهذه الأدوية باهظة الثمن ولابد من استعمالها بإراشادات واضحة من المنظمات الطبية والحكومية والمسئولين بوزارة الصحة ..

ودعا شركات الأدوية لتخفيض أسعارها حتى نستطيع استعمالها بشكل أوسع فى السيدات المصابات بسرطان الثدى.

من جانبه قال الدكتور محسن مختار أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى ، أنه للحصول على نتائج أفضل فى علاج أورام الثدى المبكرة، والتى تحمل مستقبلات "هير 2" الإيجابية لابد من تفعيل عقارين ضد هذه المستقبلات، وموت جميع الخلايا السرطانية ،وأن تكون الجراحة فى أضيق نطاق ، مع الاحتفاظ بالثدى ،والبقاء لفترة أطول بدون مرض وتحسين نوعية حياة المريضة.

وقال إن هناك عقار جديد تم اعتماده من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لهذه النوعية من الحالات التى تعانى من ورم بالثدى أكبر من 1 سم، ولأن العقار مرتفع الثمن فإنه يعطى لفترة محدودة جدا وهى 3أشهر ويعطى نتائج أفضل من المستخدمة حاليا بفعالية تفوق الـ 25 % عن العقار المستخدم وهو عقار" بورتوزماب " وهو حاليا موجود فى مصر .