"مستثمرى العاشر" و"تحديث الصناعة"يناقشان سبل تطوير الصناعة بمدينة العاشر غدا

كتبت - منال العيسوى

تستضيف جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، غدا الاثنين، مركز تحديث الصناعة، لعرض إمكانيات المركز لتطوير وتحديث الصناعات فى مدينة العاشر من رمضان، كما ستتم مناقشة سبل مشاركة المستثمرين فى معرض الاستثمارى الدولى إكسبو كازاخستان 2017 .

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ستتم الاستعانة بقاعدة البيانات التى أسسها مركز تحديث الصناعة عن مدينة العاشر والمجتمع الصناعى بها، إضافة لبحث سبل تطوير المجتمع الصناعى فى العاشر من رمضان، ليليق بمدينة العاشر التى تخرج منها ثلث صادرات مصر كسبيل للنهوض بالصناعة الوطنية المحلية، مؤكدا أن معرض كازاخستان يشكل أحد فرص التعاون والاستثمار مع الدول الخارجية، بما يصب فى الصالح العام للصناعات المصرية.