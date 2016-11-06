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«إنجى وجدان» تشارك «محمد رمضان» فيلمه الجديد «آخر ديك فى مصر»

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«إنجى وجدان» تشارك «محمد رمضان» فيلمه الجديد «آخر ديك فى مصر» «إنجى وجدان» تشارك «محمد رمضان» فيلمه الجديد «آخر ديك فى مصر»

الفنانة إنجي وجدان

لحقت الفنانة إنجي وجدان، بالمشاركة مع فريق عمل «آخر ديك في »، لتقوم بدور شقيقة محمد رمضان بطل الفيلم، وقد بدأ تصوير الفيلم مؤخرًا في مدينة أسوان، ومن المقرر أن تبدأ إنجي تصوير مشاهدها هذا الأسبوع.

يُشارك في بطولة الفيلم، إضافة إلى محمد رمضان، كلٌ من هالة صدقي وانتصار ومي عمر وملك قورة وليلى عزالعرب ودينا، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وكانت قد انضمت وجدان، مؤخرًا إلى حملة “تاء مربوطة” لمكافحة التحرش، ونشرت صورة لها مع شعار الحملة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

وخلال الموسم الرمضاني السابق، كانت إنجي قد لمعت بالأداء الصوتي لمسلسلي تحريك، الأول هو سيد أندرويد مع النجم محمد هنيدي، والجزء الثالث من مسلسل التحريك الناجح عصام والمصباح.

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