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السلطات اليونانية تعتقل 4 من مهربي البشر

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السلطات اليونانية تعتقل 4 من مهربي البشر السلطات اليونانية تعتقل 4 من مهربي البشر

الشرطة الألمانية

ألقت الشرطة اليونانية، اليوم الأحد، القبض على 4 من مهربي البشر كانوا يحاولون نقل 20 مهاجرًا عن طريق عبارة من جزيرة ساموس اليونانية إلى بيرايوس.

وقالت الشرطة، إن اللاجئين الذين كانوا مخبأين في تجويف بشاحنة، اضطر كل منهم لدفع 1200 يورو إلى المهربين، مضيفة أن المتهمين الأربعة جزء من عصابة تهريب دولية مقرها في تركيا، ويبحث المحققون عن 4 شركاء للمقبوض عليهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وخلال الأسبوع الماضي تم الكشف عن منظمة إجرامية تبيع جوازات سفر وبطاقات هوية مزورة مقابل 4000 يورو للجواز، أو البطاقة إلى المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى وسط وغرب أوروبا.

وتكافح اليونان، التي تعاني من أحوال مالية سيئة فيما تعاني مرافقها من الاكتظاظ، للتعامل مع تدفق اللاجئين.

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