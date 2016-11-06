كوكا يغيب عن مواجهة براجا مع ماريتيمو بسبب الإصابة

يغيب المهاجم المصري الشاب أحمد حسن كوكا عن مواجهة فريق سبورتنج براجا مع ماريتيمو، مساء اليوم، الأحد، في الدوري البرتغالي الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لفريق براجا بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تشكيلة الفريق التي ستخوض المباراة، والتي شهدت غياب كوكا سواء عن التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية للفريق بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يغيب كوكا عن مواجهة منتخب مصر مع غانا في تصفيات كأس العالم الأسبوع المقبل بسبب الإصابة، وهو ما جعل هيكتور كوبر مدرب الفراعنة يستدعي حسام باولو هداف فريق سموحة بديلًا له.