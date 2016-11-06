محمود بدر مذيعًا للمرة الأولى ببرنامج «قلب الوطن» على قناة «TeN»

يبدأ محمود بدر، عضو مجلس النواب، ومؤسس حركة تمرد، الخميس المقبل، تقديم برنامج تليفزيوني على قناة «TEN» الفضائية، تحت عنوان «قلب الوطن».

وقرر بدر تقديم أولى حلقات برنامجه بشكل استثنائي الخميس، بدلًا من الموعد الأساسي مساء الجمعة من كل أسبوع، لتقديم تغطية خاصة لدعوات التظاهر في 11 نوفمبر الجاري، مع مناقشة واسعة للقرارات الاقتصادية الأخيرة.

ويركز البرنامج على ملفات أساسية، حيث يخصص فقرة ثابتة تحمل عنوان «سلام يا صاحبي»، لتوثيق بطولات الشهداء فى مواجهة الإرهاب.

كما يلقي الضوء على الكثير من المشاهد الإيجابية فى الوطن بهدف إبراز دور المؤسسات والشخصيات التى تقوم عليها.