الرئيس التشيكي يأمر وزير الثقافة بالاستقالة بعد استقباله الدالاي لاما

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن اجتماعًا مع الزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما، قد يكلف وزير الثقافة التشيكي منصبه، بعد أن طالب الرئيس ميلوس زيمان، الذي يسعى نحو إقامة علاقات أكثر قربًا مع الصين، باستقالة الوزير.

وانتقد زيمان وزير الثقافة دانيال هيرمان بسبب “إضراره بمصالح جمهورية التشيك باستقباله الدالاي لاما في مقر وزارة الثقافة في براغ في أكتوبر”، بحسب التقرير.

ويعتقد أن الرئيس يعتزم توجيه عبارات قاسية لرئيس الوزراء بوهيوسلاف سوبوتكا، بسبب زيارة الدالاي لاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن الدالاي لاما يدعو إلى الحكم الذاتي للتبت التي سيطرت عليها الصين عام 1950.