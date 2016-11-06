مصدر أمنى: استقرار حالة الضابط والمجند المصابين بحادث التصادم بالقليوبية

القليوبية - حسن عفيفى

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية استقرار حالة الضابط والمجند المصابين بحادث التصادم بالخانكة مساء اليوم الأحد.

وكان قد وقع حادث تصادم بين سيارة تابعة لمديرية الأمن، وأخرى ملاكى، بطريق أبو زعبل بالخانكة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالواقعة وتوصلت التحريات إلى أن الحادث وقع بين سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى تابعة للشرطة كان يستقلها عبد العزيز بهجت ضابط تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، وذلك أثناء سيرهما فى مدينة أبو زعبل، وأسفر عن إصابة الضابط ومجند آخر كان معه وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام الدولى وتولت النيابة التحقيق.