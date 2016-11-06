وكيل تعليم الغربية يحضر عرضا عسكريا بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولى

الغربية - مصطفى عادل

حضر الشناوى عبد الصمد عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، واللواء خالد مصطفى توفيق، رئيس أركان الدفاع الشعبى العسكرى، العرض العسكرى الذى نظمته إدارة التربية العسكرية بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولى الثانوية العسكرية (الأحمدية سابقاً) الخاص بالمدرسة، والذى جاء ضمن مرور رئيس أركان الدفاع الشعبى العسكرى، للمرور على مكاتب المستشارين العسكريين، وتنفيذا لما تعلمه الطلاب بالمدارس العسكرية، من الضباط وضباط الصف والجنود، من تدريبات عسكرية.

وحضر العرض العسكرى اللواء إبراهيم عوض، حكمدار الغربية، والعميد أحمد يحيى عبد السلام، المستشار العسكرى لمحافظة الغربية، والعميد هشام عارفين، وكيل إدارة قوات الأمن، ومن الجانب التعليمى، وصلاح العزازى، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور سراج الديب، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية..

وقدم طلاب المدرسة عرضا عسكرياً، ورياضياً، وفقرات لحركات الدفاع عن النفس، ومجموعة السلم، والنزول على الحبال، والقفز من خلال الحلقات، والاشتباك الحر، بالإضافة إلى عرض حركات السلاح، والتى تبرز المستوى التعليمى المتميز.

وقدم فريق الموسيقى بالمدرسة والكورال مقطوعات غنائية، ونشيد الجيش، وتحيا مصر، ومقطوعة من أغانى الشهيد والجيش، كما تم عرض السيرة الذاتية اللواء رئيس أركان الدفاع الشعبى العسكرى والذى أشاد بالعرض العسكرى، والجهد المبذول من الطلاب.