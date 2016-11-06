ضبط 26 ألف لتر بنزين وسولار و3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عددًا من الحملات التموينية، بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين خلال 24 ساعة، من ضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات 26 ألفًا و45 لتر بنزين وسولار، و80 اسطوانة، و83 قضية دقيق وقمح مدعم بلغت 3 أطنان، و145 قضية مخالفات مخابز، و36 قضية في مجال الإتجار غير المشروع في السلع التموينية، وضبط 52 قضية في مجال الغش التجاري.

كما تمكنت شرطة التموين في ضبط 16 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات 3 أطنان، وضبط 225 قضية في مجال “المحال العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين” وضبط 15 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أ ش أ