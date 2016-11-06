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إضرام النار في سيارة «دبلوماسي» تركي بألمانيا

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إضرام النار في سيارة «دبلوماسي» تركي بألمانيا إضرام النار في سيارة «دبلوماسي» تركي بألمانيا

أرشيفية

قال مصدر دبلوماسي تركي، إنه تم إضرام النار في سيارة تابعة للقنصلية العامة التركية، اليوم الأحد، في مدينة هانوفر الألمانية.

ووفقًا للمصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام، فإن عملية الحرق العمد أسفرت عن تدمير السيارة تمامًا، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وتحقق الشرطة في صلة محتملة بين الحادث وأنصار حزب العمال الكردستاني في المدينة الألمانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت الأناضول إلى أن قرابة 300 من أنصار حزب العمال الكردستاني تظاهروا أمام مبنى القنصلية التركية في مدينة هامبورغ الألمانية في الشهر الماضي.

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