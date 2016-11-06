بالصور.. مرور السويس تشن حملات لإلزام التاكسى بتشغيل العداد

السويس- سيد نون

شنت مباحث مرور السويس بقيادة المقدم شريف سلامة، رئيس مباحث المرور، حملة مرورية بشارع السويس لإلزام سائقي السيارات التاكسي بتشغيل العداد، عقب نشر "اليوم السابع" تقريرا عن شكوى الأهالى من عدم تشغيل سائقى التاكسى للعداد.

وسحبت شرطة المرور تراخيص سيارات تاكسى لا يقوم سائقوها بتشغيل العدادات، وقال مصدر أمنى، إن الحملات الأمنية التي تقوم بتنفيذها قوات مرور السويس منتظمة وتتم داخل أماكن عديدة بالمحافظة.

وكانت محافظة السويس شهدت تحرير عدد من المواطنين محاضر ضد سائقي تاكسي يرفضون الالتزام بتشغيل العداد.