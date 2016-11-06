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مواطن يتبرع بـ13 قيراطا لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمركز سمنود

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مواطن يتبرع بـ13 قيراطا لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمركز سمنود مواطن يتبرع بـ13 قيراطا لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمركز سمنود

>الغربية – عادل ضرة

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، زكى محمود إبراهيم البسيونى وأخوته بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور محمد احمد زايد نائب دائرة سمنود، حيث قدموا تبرعًا بقطعة أرض مساحتها 13 قيراطا بقرية الناصرية مركز سمنود داخل الحيز العمرانى لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى وذلك لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.

وقدم محافظ الغربية الشكر للمتبرعين على تبرعهم وعلى حبهم للعمل الخيرى وخدمة أهالى قريتهم وتقديم العون والمساعدة للحكومة المصرية فى توفير هذه المساحة من الأرض لبناء مدرسة عليها لخدمة مصرنا الغالية.

 

 

 

 


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