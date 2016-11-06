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نائب رئيس غينيا الإستوائية يغادر شرم الشيخ بعد زيارة خاصة

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نائب رئيس غينيا الإستوائية يغادر شرم الشيخ بعد زيارة خاصة نائب رئيس غينيا الإستوائية يغادر شرم الشيخ بعد زيارة خاصة

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

غادر شرم الشيخ مساء اليوم الأحد تيودورو موجيما نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية والوفد المرافق له بعد زيارة خاصة لمدينة شرم الشيخ .

وقد أعرب عن سعادته البالغه بزيارته لشرم الشيخ وأبدى إعجابه الشديد بما رآه بها باعتبارها مقصدا سياحيا عالميا، وأكد على تمتعه بالأمن والأمان الكامل خلال جولته الحرة بالمدينة، حيث قام بجولة حرة بعدة مزارات سياحية بالمدينة خلال رحلته فى إطار دعم وتطوير العلاقات بين ودول أفريقيا.

وودعه بمطار شرم الشيخ الدولى اللواء عبد الفتاح حلمي، مستشار المحافظ للعلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمى نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


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