بيان: رئيسا أركان القوات التركية والأمريكية يبحثان العمليات في سوريا والعراق

قال الجيش التركي في بيان إن رئيسي أركان القوات المسلحة التركية والأمريكية بحثا في اجتماع عقد في أنقرة يوم الأحد استراتيجيات مشتركة ضد تنظيم داعشفي سوريا والعراق.

وبحسب رويترز اجتمع رئيس الأركان التركي خلوصي أكار بنظيره الأمريكي جوزيف دانفورد بعد ساعات من شن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة هجوما لتحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش.

وقال البيان “جرى مناقشة طرق قتالية مشتركة ضد داعش في سوريا والعراق وتحديدا الباب والرقة في الأيام القادمة” في إشارة إلى مدينتين سوريتين.

وتابع البيان أن رئيسي أركان البلدين ناقشا أيضا تحركات وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والعراق ومخاطر وقوع اشتباكات طائفية في المنطقة. وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية لكن تركيا تعتبرها قوة معادية.