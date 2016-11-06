موسكو: معركة الموصل أشبه بحروب القرون الوسطى

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في إطار معركة استعادة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بحروب القرون الوسطى.

وأشارت زاخاروفا – في تصريح أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم الأحد، إلى عدم وجود خطة منظمة عند قوات التحالف فيما يتعلق بإجلاء المدنيين من الموصل المحاصرة ، وبالدرجة الأولى غياب ممرات إنسانية تتيح الخروج الآمن للسكان من المدينة.

وقالت ” إن التحالف الدولي يمارس حصارا إعلاميا حول عملياته بالموصل ولا يقدم أية معلومات صحيحة عما يجري هناك، ويبدو أنه صدر أمر بإلغاء الدعم الإعلامي لعمليات قوات التحالف في معركة الموصل”.

وأضافت ” ليس هناك أي وضوح ما إذا كانت قوات التحالف الدولي تتقدم أم تتراجع ، ولا عن مدى فاعلية التكتيك المطبق هناك، وما هي الخسائر التي يتكبدها الطرفان ، وعدد الطلعات الجوية العسكرية ومن نفذها”.