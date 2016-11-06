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«أمن مصر للطيران» : فحم طائرة نيويورك طبي وغير قابل للاشتعال

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«أمن مصر للطيران» : فحم طائرة نيويورك طبي وغير قابل للاشتعال «أمن مصر للطيران» : فحم طائرة نيويورك طبي وغير قابل للاشتعال

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

أوضح مصدر مسئول بقطاع أمن شركة للطيران، أن مادة الفحم، والتي قام فريق أمن الشركة باكتشافها داخل حقيبه أحد الركاب قبل شحنها على طائرة رحله نيويورك رقم 985 ، هي فحم طبي وليست مادة قابلة للاشتعال.

وأضاف المصدر أن ما قام به ضباط أمن مصر للطيران هو إجراء احترازي ليس اكثر، وتم منع الراكب من اصطحابها إلى الطائرة  فى ظل تشديد الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات نيويورك ، وقال الأمر لا يمثل خطوره على الطائرة كما رددت بعض المواقع تلك الشائعات ، لأن احتكاكها لا يتسبب فى ارتفاع الحرارة ، ولا يؤدى إلى الاشتعال .

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