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«الصحة العالمية» تحذر من استهداف الأطفال عبر الإنترنت بالأغذية غير الصحية

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«الصحة العالمية» تحذر من استهداف الأطفال عبر الإنترنت بالأغذية غير الصحية «الصحة العالمية» تحذر من استهداف الأطفال عبر الإنترنت بالأغذية غير الصحية

أرشيفية

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه “يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم تسويق الأغذية غير الصحية التي تستهدف الأطفال على الإنترنت”.

وجاء في تقرير من المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية ومقره كوبنهاغن، أن “التسويق عبر الانترنت (الرقمي) يوفر ثغرة لشركات التسويق، كما أنه يشكل العادات الغذائية للأطفال”.

وخلص التقرير أيضاً إلى أن “الإعلانات على الإنترنت يمكن إعدادها لجمهور معين “مثل الأطفال، بينما الآباء لا يمكنهم رؤية نفس الإعلانات أو لا يلاحظون دائماً الأنشطة الإلكترونية لأطفالهم”.

وقالت رئيسة المكتب الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، سوزانا جاكاب، إن “الأطفال يتعرضون لعدد لا يحصى من تقنيات التسويق الرقمي الخفية تروج للأغذية المليئة بالدهون والسكر والملح”.

وأشار التقرير أيضاً إلى “استفادة الشركات من انتشار الهواتف المحمولة بين الأطفال، مستخدمة بيانات تحديد الموقع لإطلاق إعلانات و تقديمعروض خاصة في الوقت الفعلي، عندما يكون المستخدمون في منطقة ما تباع فيها سلع بعينها”.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ربع التلاميذ في أوروبا يعانون من زيادة الوزن أو البدانة. ويمكن أن تتسبب البدانة في مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري.

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