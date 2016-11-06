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«قيادي منشق عن الإخوان»: الجماعة حصلت على تمويلات من دول غربية لتخريب مصر

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«قيادي منشق عن الإخوان»: الجماعة حصلت على تمويلات من دول غربية لتخريب مصر «قيادي منشق عن الإخوان»: الجماعة حصلت على تمويلات من دول غربية لتخريب مصر

القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، ثروت الخرباوي

قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، ثروت الخرباوي، إن هذه الجماعة حصلت على تمويلات من دول غربية لتخريب ، مضيفًا أن إرهاب الإخوان زرعه حسن البنا، وهذا ليس بجديد عليهم.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن جماعة الإخوان المسلمين ترى أنها هي الإسلام، وأنّ المجتمع يجب أن يُجبر على تطبيقه، من وجهة نظر هذه الجماعة.

وتابع الخرباوي، أنه: “من يظن أن جماعة الإخوان المسلمين انتهت أو دورها سلمي فهو واهم”، موضحًا أن العنف ليس بجديد على جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح الخرباوي، أن جماعة الإخوان المسلمين كانوا يترقبون الوقت الملائم لاستخدام العنف المؤجل، لافتًا إلى أن الإخوان سوقوا لشباب الجماعة بـ “خلع العقل”.

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