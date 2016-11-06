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صور.. عروض فرقة أسوان في ختام معرض الصناعات الثقافية «مصر ـ الصين»

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صور.. عروض فرقة أسوان في ختام معرض الصناعات الثقافية «مصر ـ الصين» صور.. عروض فرقة أسوان في ختام معرض الصناعات الثقافية «مصر ـ الصين»

6 نوفمبر 2016 | 10:33 مساءً

فرقة أسوان

اختتم اليوم الأحد، فعاليات معرض الصناعات الثقافية الأول « – الصين» الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور أيمن عبد الهادي، وبالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في مصر، ومعرض «تشيزن» للصناعات الثقافية بالصين، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.
> يذكر أن حلمي النمنم وزير الثقافة، كان قد افتتح المعرض الخميس الماضي، بحضور نائب السفير الصيني، وسفير أندونيسيا بالقاهرة، وعدد كبير من الشخصيات العامة والدبلوماسية، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.

واختتم معرض الصناعات الثقافية اليوم فعالياته بعروض السحر الصيني، وعروض فرقة أسوان للفنون الشعبية، بحضور جماهيري كبير.

2016-11-06

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