بالصور.. عميد آداب المنصورة يتسلم درع التمييز من اتحاد الآثاريين العرب

حصل الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، على درع التميز العلمي من اتحاد الآثاريين العرب.

وتسلم عميد الكلية الجائزة من كلًا من الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور علي رضوان الرئيس العام لاتحاد الآثاريين العرب، وذلك خلال المؤتمر التاسع عشر للآثاريين العرب الذي تستضيفه جامعة المنصورة هذا العام في الفترة من 5 : 7 نوفمبر، والذي تنظمه كلية الآداب بجامعة المنصورة تحت رعاية جامعة الدول العربية، واتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة منظمات، “الإيسسكو، الإليكسو، رابطة الجامعات الإسلامية” (لجنة العمارة والفنون) والذي يشارك به 100 من علماء وخبراء الآثار بمصر والوطن العربي.

ومن جانبة أكد الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، ان هذا الدرع يأتى تتويجًا للمجهود المستمر من الدراسة والابحاث العلمية والمشاركات فى المؤتمرات الأقليمية والدولية على مدار أكثر من ثلاثون عامًا.

وأشار عميد الكلية إلى أن هذا التجمع الكبير من علماء الآثار العرب رسالة قوية للعام بأن مصر كانت وستظل أم الدنيا وبيت العرب ودرع وسيف الأمة العربية وأنها ستظل تتحمل مسئولياتها تجاة الوطن العربى فرغم ما تمر به بعض البلدان العربية.