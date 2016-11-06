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سائق ميكروباص لـ"خالد صلاح": زودنا ربع جنيه علشان مش هنقدر نيجى على الناس

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سائق ميكروباص لـ"خالد صلاح": زودنا ربع جنيه علشان مش هنقدر نيجى على الناس سائق ميكروباص لـ"خالد صلاح": زودنا ربع جنيه علشان مش هنقدر نيجى على الناس

>كتب إبراهيم حسان

علق جمعة محمود، سائق ميكروباص، على ارتفاع الوقود، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى "، بقوله "زودت الأجرة ربع جنيه بس، لأن مش هنقدر نيجى على المواطن وقلبي عليه".

 

وقال سائق الميكروباص، فى حواره بالبرنامج الذى يذاع على فضائية النهار one، "زودنا الأجرة بمزاجنا علشان الغلاء اللى إحنا فيه، وكل حاجة غليت، ورغم ده الركاب بيقولولنا انتو جشعين وحرامية".

 

من جانبه أوضح يحيى صابر، سائق مكيروباص آخر، فى نفس الحوار، "حصلنا مشاكل مع الزباين بسبب الأجرة، وكل حاجة دلوقتى مترتبة على الغلو اللى إحنا فيه، والمفروض قبل ما تيجى تاخد قرار تضع حلول".

 

وتابع: "أنا سبت الميكروباص عشان الناس بتصعب عليا، والناس اتخنقت كلها والمفروض أنا كحكومة هغلى يبقى فى بديل، والناس هيتحملوا لحد امتى، ودى متعتبرش حكومة عاوزه تعيش الناس، وكل واحد فى الحكومة معاه فلوس ولما تغلى الحاجة عليهم معندهومش مشكلة".

 


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