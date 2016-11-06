بالصور.. محمد الحلو يشارك في مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الخامسة والعشرين

رصدت عدسة وكالة أنباء «ONA»، حفل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مساء اليوم الأحد، في سابع ليالي المهرجان بفاصل موسيقى غنائي الفنان قدمه جهاد عقل اللبناني والفنان فؤاد زبادى المغربي و فاصل غنائى قدمته الفنانة نداء شراره الأردنية.

بينما شارك الحفل الفنان المصري محمد الحلو بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى العربية قيادة المايسترو هشام نبوي، في وجود تفاعل كبير من الجمهير الحضور بمشاركة الفنانين الغناء وسط ترحيب كبير.

المراسل : عمر عبدالناصر