أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15,5٪

Google+ Print
وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15,5٪ وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15,5٪

>كتب – أحمد يعقوب

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15,5٪، للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادات.

 

وقال الوزير فى بيان رسمى صادر عن الوزارة مساء اليوم، إن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

 

وأشار وزير المالية، إلى أن الزيادة فى سعر عائد الشهادات يأتى للتوافق مع قرار البنك المركزى بزيادة العائد على الودائع إلى جانب أنه يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في تلك الشهادات حبا وانتماءاً لتمويل هذا المشروع القومي لمصر.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365