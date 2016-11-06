وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15,5٪

كتب – أحمد يعقوب

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15,5٪، للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادات.

وقال الوزير فى بيان رسمى صادر عن الوزارة مساء اليوم، إن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وأشار وزير المالية، إلى أن الزيادة فى سعر عائد الشهادات يأتى للتوافق مع قرار البنك المركزى بزيادة العائد على الودائع إلى جانب أنه يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في تلك الشهادات حبا وانتماءاً لتمويل هذا المشروع القومي لمصر.