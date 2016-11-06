نقيب محامى شمال القاهرة: احتواء أزمة المحامية المتهمة بإهانة النيابة

كتب محمد السيد

أعلن هشام زين نقيب محامى شمال القاهرة، عن احتواء أزمة المحامية منال حسن التى وجهت نيابة شمال القاهرة الكلية لها تهمة إهانة وسب وقذف النيابة العامة، عقب تعديها على حرس محكمة الجلاء.

وأضاف هشام زين لـ"اليوم السابع"، أنه تم التصالح بين المحامية ونيابة الأزبكية وحرس المحكمة، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من أوراق إخلاء سبيلها.

وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مازن يحيى المحامى العام الأول، قد أسندت للمحامية منال حسن، تهمة إهانة وسب وقذف النيابة العامة عقب تعديها على حرس محكمة الجلاء.