العلاج بالكورتيزون لا يسبب السمنة كما يعتقد البعض

أكد البروفيسور الفرنسى جان فرانسوا برجمانن في مستشفى “لاريبوزيار” فى باريس ، على أن جرعة “الكورتيزون” العلاجية وفترات تناوله لتخفيف الآلام الحادة الناتجة عن الالتهابات، تلعبان دورًا هامًا وحاسمًا فى إمكانية الوقوع فريسة لآثاره الجانبية، فى الوقت الذى يتهم فيه الكثير من المرضى الكورتيزون بتسببه فى بدانتهم والتورم فى بعض أجزاء الجسم .

وأشار البروفيسور الفرنسى إلى أن استخدام الكورتيزون بجرعات مرتفعة ولعدة شهور يعمل على تنشط الشهية مع تعديل وإعادة توزيع للدهون فى الجسم، مما يدفع الجسم إلى اكتساب بعض الكيلوجرامات الزائدة.

وأكد ضرورة الانتباه إلى النظام الغذائى والتوازن بين الوجبات مع الحد من تناول السكريات والدهون مع ممارسة نشاط رياضى منتظم فى حال تناول الكورتيزون لفترات طويلة ، أما فى حالة استخدامه لجرعات معتدلة لبضعة أيام ، فلن يترك أية آثار جانبية أو بدانة.