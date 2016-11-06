أمريكي قضى حياته في جمع 12 ألف «خريطة طرق»

ساعدت هواية روبرت بيرلو وهوسه بجمع الخرائط والبيانات، الباحثين المهتمين بمعرفة كيفية تغير الأماكن والتوزيع السكانى بمرور الزمن ، حيث يتم حاليًا إحياء مجموعة خرائط “بيرلو” و الاستفادة منها كمخزون للمعلومات لم يكن معروفًا.

فقد استحوذت هواية جمع خرائط الطرق على اهتمام روبرت بيرلو منذ سن مبكرة لا يتعدي العشرة أعوام ، ليبدأ فى جمع الخرائط أثناء قضاء العطلات العائلية فى سان فرانسيسكو.

وقد نجح “بيرلو” – الذي توفي فى عام 2012 عن عمر ناهز السبعين عامًا في جمع أكثر من 12 ألف خريطة أطلس، ولم تقتصر هوايته على جمع الخرائط، بل شلمت جمع العديد من الساعات على مدى عقود ، لتحديد مواقع المعادن الثمينة والمواقع الجيولوجية الهامة على بيانات خرائطه، فضلًا عن عمل جداول ورسوم بيانية عن كل شىء من شبكات النقل حتى تاريخ سكان البلدات الصغيرة.

وقد تبرع روبرت بيرلو بمجموعة كبيرة من الخرائط لجامعة “ستانفورد” في عام 2011، إلى جانب العديد من الكتب التي ألفها، في مقدمتها ، كتاب تحت عنوان “تاريخ الأماكن السكانية في كاليفورنيا”، ليضم تاريخ مدن وبلدات كاليفورنيا التي يعود تاريخها إلى 1769، عندما وصلت أول بعثة إسبانية في سان دييجو، ويصف بيرلو مؤلفه، بأنه محاولة لإعادة إحياء التاريخ لكل مكان شهد استقرار سكاني على مدى تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وقد أمضى فريق من الباحثين المساعدين، حتى الآن ، قرابة 3 آلاف ساعة لترقيم الخرائط الخاصة بالطرق، تعود إلى عام 1926، ليمكن استخدامها بمجرد الانتهاء من عملية ترقيم ومعالجة تلك الخرائط، كما يمكن الاستعانة بها للتحليل الإحصائي.

وفى الوقت نفسه ، استخدم كلايتون نال أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد، مجموعة خرائط بيرلو لدراسة السياسة وراء تطوير نظام الطرق السريعة في الولايات المتحدة والتحقق بشأن ما إذا كان التوسع في شبكة الطرق السريعة قد ساهم في إحداث الفجوة بين الريف والحضر في السياسة الأميريكية.

يذكر أن “بيرلو” عاش فى بلدة ليفرمور، بولاية كاليفورنيا، وعمل في قسم تقنية المعلومات في مختبر ليفرمور الوطني، حيث بدأ محررًا ثم أصبح نائبًا لرئيس الدائرة، وحصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث تصفه زوجته بأنه “كان رجلًا في غاية المهارة”.

أ ش أ