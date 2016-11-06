أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل 20 مقاتلًا كرديًا في تفجير سيارة مفخخة بسوريا

Google+ Print
مقتل 20 مقاتلًا كرديًا في تفجير سيارة مفخخة بسوريا مقتل 20 مقاتلًا كرديًا في تفجير سيارة مفخخة بسوريا

سيارة مفخخة – أرشيفية

ذكرت مصادر محلية في ريف الرقة الشمالي في سوريا، أن 20 عنصرًا من “وحدات حماية الشعب الكردية” لقوا مصرعهم إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت حاجزًا لهم على طريق الرقة.

وأوضحت مصادر إعلامية مقربة من “وحدات حماية الشعب” في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم” ، اليوم الأحد، أن السيارة المفخخة انفجرت في قرية لقطة الواقعة على بعد 10 كيلومترات جنوب ناحية الكنطري على طريق حلب – القامشلي الدولي في ريف الرقة الشمالي.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجير السيارة المفخخة.

يشار إلى أن تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، الذي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية قوة عسكرية أساسية فيه ، أعلن في وقت سابق إطلاق عملية تحرير مدينة الرقة من قبضة “داعش”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017