مقتل 20 مقاتلًا كرديًا في تفجير سيارة مفخخة بسوريا

ذكرت مصادر محلية في ريف الرقة الشمالي في سوريا، أن 20 عنصرًا من “وحدات حماية الشعب الكردية” لقوا مصرعهم إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت حاجزًا لهم على طريق الرقة.

وأوضحت مصادر إعلامية مقربة من “وحدات حماية الشعب” في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الأحد، أن السيارة المفخخة انفجرت في قرية لقطة الواقعة على بعد 10 كيلومترات جنوب ناحية الكنطري على طريق حلب – القامشلي الدولي في ريف الرقة الشمالي.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجير السيارة المفخخة.

يشار إلى أن تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، الذي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية قوة عسكرية أساسية فيه ، أعلن في وقت سابق إطلاق عملية تحرير مدينة الرقة من قبضة “داعش”.

أ ش أ