التحالف العربي يعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون على مدينة مأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أن منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من قبل الحوثيين وحلفائهم على مدينة مأرب.

من جانب آخر ، قتل أربعة من ميلشيات الحوثي وصالح وأسر آخر ، فيما قتل أربعة من الجيش الوطني والمقاومة وأصيب ثلاثة آخرون في مواجهات في منطقة الصلو جنوب شرقي تعز ، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد.

يذكر أن الانقلابيين الحوثيين سيطروا على منظومة الصواريخ الباليستية التابعة للجيش اليمني عقب اجتياحهم للمدن اليمنية قبل أكثر من عامين وأطلقوا عددا منها باتجاه معسكرات تابعة للقوات اليمنية الشرعية ، وكذلك تجاه الأراضي السعودية.

أ ش أ