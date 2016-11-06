محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من 5 سدود لحماية مدينة دهب بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أنه تم الانتهاء من إنشاء 5 سدود لحماية مدينة دهب من أخطار السيول بتكلفة 10 ملايين جنيه لتهدئة اندفاع السيول وتخزين المياه الناتجة عنها في بحيرات.

وقال المحافظ في تصريح اليوم الأحد، إن الدولة تولي سيناء اهتمامًا كبيرًا لحمايتها من أخطار السيول والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات والمنشآت.

من جانبه، أوضح رئيس مدينة دهب علي حمادة أن خلف هذه السدود بحيرات لحجز المياه وهي سد وادي المرة والعرادة بسعة تخزينية تبلغ 400 ألف متر مكعب، وسد وادي سعال بقرية سعال بسعة 400 ألف متر مكعب، وسد وادي الغائب بسعة 300 ألف متر مكعب، وسد امتداد وادي الغائب وسعته 400 ألف متر مكعب، وسد الجيبي وسعته 1.3 مليون متر مكعب مياه، وبذلك تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للسدود الخمسة 2.8 مليون متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن هناك 3 سدود أخرى للإعاقة وهي وادي النصب الأسفل ووادي الصفراء ووادي زغرة الأعلى.

وأكد رئيس المدينة أن السيل الذي تعرضت له مدينة دهب نهاية أكتوبر الماضي لم يؤد إلي أية خسائر مادية أو بشرية وتم توجيهه إلي مخر السيل بمنطقة المسبط أسفل الكوبري وتم رفع كميات من الطمي والرمال بلغت حوالي 300 متر مكعب من منطقة المسبط وغيرها من مناطق أخرى بمجرى السيل.

أ ش أ