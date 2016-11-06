12 ألف كرتونة مدعومة من «القوات المسلحة» لمحافظة «البحيرة» للتخفيف على المواطنين

صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة انه بالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية لعسكرية سوف يتم تزويد المحافظة اليوم الأحد بكمية 12 ألف كرتونة كدفعة ثانية من كراتين المواد الغذائية المدعمة، والتى توزع على الأهالى بأقل من أسعار الأسواق.

يأتي ذلك في إطار مساهمة القوات المسلحة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بمحافظات الجمهورية ، حيث تباع الكرتونة بسعر 25 جنيهًا ، وتشتمل على عدد 1 ك أرز و 1 ك فول و 1 ك سكر و2 كيس مكرونة و1 علبة صلصة 300 جم و 1 باكو شاى 100 جم و1 علبة سمن 700 جم.

ووجه المحافظ بمراعاة توزيع تلك الكراتين على المراكز والمدن طبقا للكثافة السكانية بكل مركز، كما وجه بتغطية جميع قرى المحافظة وخاصة القرى الأكثر إحتياجًا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع تزويد معرض دمنهور المقام بأرض المعارض بعدد 200 كرتونة يوميًا لبيعها للمواطنين المترددين على المعرض.