«محافظ بنى سويف» يحيل مخالفات كورنيش النيل و مخالفات الأبراج للنيابة الإدراية

أحال محافظ بني سويف، شريف محمد حبيب، تقرير اللجنة التي تم تشكيلها عن طريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لحصر كافة مخالفات كورنيش النيل ومخالفات الأبراج إلى النيابة الإدارية وذلك بناء على ما انتهى إليه رأي المستشار القانوني بالمحافظة.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة اليوم الأحد أنه تم إحالة المخالفات الواردة بتقرير اللجنة للنيابة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة والتنسيق مع الشرطة والجهات المختصة نحو تنفيذ قرارات الإزالة للأعمال المخالفة والمشار إليها، بالإضافة إلى تكليف إدارة السياحة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواقعة من مستأجري بعض الأكشاك واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات المالية الخاصة بتحصيل القيمة الإيجارية من المستأجرين.

كما تضمن التقرير تكليف إدارة التخطيط العمراني بدراسة كيفية استغلال المساحة الواقعة بين أحد أكشاك الكهرباء على الكورنيش وحتى مبنى الرقابة الإدارية وإعادة تخطيط الجزء الواقع بين سور الكورنيش المطل على شارع سليمان متولى وبين بداية التكاسي بعد نادي الكشافة البحرية وتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إزالة مخالفات إشغال الطريق العام وممشى الكورنيش وأية مخالفات أخرى رصدها تقرير اللجان.