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وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار في قناة السويس لـ 15.5 %

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وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار في قناة السويس لـ 15.5 % وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار في قناة السويس لـ 15.5 %

وزير المالية عمرو الجارحي – أرشيفية

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس إلى 15.5 % للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادات.

وقال الوزير إن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وأشار الجارحي إلى أن الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع، إلى جانب أنه يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في تلك الشهادات حبًا وانتماءًا لتمويل هذا المشروع القومي لمصر.

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