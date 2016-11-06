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ساركوزي: ظاهرة ترامب مؤشر سأم من الفكر الآحادي

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ساركوزي: ظاهرة ترامب مؤشر سأم من الفكر الآحادي ساركوزي: ظاهرة ترامب مؤشر سأم من الفكر الآحادي

ساركوزى

رأى الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى الأحد أن بروز دونالد مرشحا جمهوريا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو مؤشر إلى سأم الرأى العام من “الفكر الأحادى”.

وبحسب فرانس برس قال ساركوزى لشبكة “فرانس 3″ التلفزيونية “دونالد ترامب فى نظرى هو مؤشر وليس سببا”، متحدثا عن “قلق حيال الديمقراطية” يظهر فى رأيه أيضا فى اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

وأضاف ساركوزى الذى هزمه الرئيس الإشتراكى فرنسوا أولاند فى انتخابات 2012 وهو مرشح للإنتخابات التمهيدية اليمينية للانتخابات الرئاسية عام 2017 “هذا القلق ناجم عن وجود نوع من الفكر الأحادى الذى يحظر عرض حلول والتحدث عن المشكلات مثلما يعيشها الناس”.

واعتبر أن رجل الأعمال الشعبوى لديه “خطاب يحاكى ما يفكر فيه الأميركيون والأرياف الأمريكية التى سئمت الفكر الأحادى. وأعتقد أن ثمة فى جميع ديموقراطياتنا هذا الجدار من الفكر الأحادى الذى يجعلنا نبدو معادين للمسلمين حين نتحدث عن الاسلام، وعنصريين حين نتحدث عن الهجرة، وقوميين حين نقول أننا نريد الدفاع عن مصالح فرنسا”.

ساركوزى يعتبر ظاهرة ترامب مؤشرا إلى السأم من “الفكر الأحادى”.

 

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