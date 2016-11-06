قطاع الأخبار بـ«ماسبيرو» يستعد لتقديم تغطية شاملة للانتخابات الأمريكية

اجتمع الإعلامي خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار، برؤساء الإدارات المعنية والقنوات التسعة لقطاع الأخبار، وهي قناة صوت الشعب، والنيل الدولية، والنيل للأخبار، والأخبار المسموعة، والموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار، لبحث تغطية الانتخابات الأمريكية.

وأوضح مهنى أن التغطية ستتم من خلال مبعوثي القطاع في واشنطن ونيويورك وعدد من المراقبين والمحللين السياسيين، كما تتم التغطية على القناة الأولى، وصوت الشعب، تحت عنوان «الطريق إلي البيت الأبيض».

كما تشمل التغطية تقارير خارجية وداخلية واتصالات هاتفية كما يستضيف قطاع الأخبار بكل روافده كبار السياسيين والاقتصاديين وقادة الفكر والرأي والقانونيين، ورموز المجتمع على الهواء مباشرة، لقراءة ومتابعة المشهد الانتخابي.

وتعرض قناة النيل الدولية ندوات عقدت بالسفارة الأمريكية حول الرؤى المختلفة للانتخابات الأمريكية.

كما يقوم الموقع الإلكتروني بدوره ببث مباشر للتغطيات الحية من العاصمة الأمريكية وباقي الولايات، كما ينشر لقاءات خاصة بالانتخابات وكذلك بروفايل لرموز الانتخابات الأمريكية الثلاثة.