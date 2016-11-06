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«الشرقية للدخان»: زيادة أسعار السجائر لتغطية تكاليف الإنتاج

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«الشرقية للدخان»: زيادة أسعار السجائر لتغطية تكاليف الإنتاج «الشرقية للدخان»: زيادة أسعار السجائر لتغطية تكاليف الإنتاج

توقع مصدر بالشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، زيادة السجائر خلال الفترة القادمة جراء تعويم الجنيه.

وأضاف المصدر أن السجائر مثل أي سلعة أخرى تعتمد على مستلزمات الإنتاج المستوردة، وهو ما يجعل رفع الأسعار بهدف تغطية تكاليف الإنتاج أمر لا مفر منه، للحفاظ على استمرارية الإنتاج بالشركة، وتوفير جميع أصناف السجائر بالكميات المطلوبة بالأسواق.


وأوضح المصدر أن زيادة الأسعار بعد زيادتها بالتزامن مع تطبيق القيمة المضافة، لن يمنع الشركة من رفع الأسعار مجددا، مؤكدا أن الأمر خارج عن إرادتها.


وأضاف أن الشركة واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الماضية بسبب نقص الدولار، محذرا من استمرار أزمة العملة لما له من تأثير بالغ على قطاع السجائر.


وتحتاج الشركة الشرقية 300 مليون دولار سنويا لاستيراد احتياجاتها من المواد الخام.

وحصلت «إيسترن كومبانى» على مستحقاتها لدى فيليب موريس عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، بالجنيه لإغلاق قوائم العام المالى 2015 – 2016.

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