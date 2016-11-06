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حبس سمسار هجرة 3 سنوات بتهمة النصب على 41 مواطنا بزعم تسفيرهم لإيطاليا

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حبس سمسار هجرة 3 سنوات بتهمة النصب على 41 مواطنا بزعم تسفيرهم لإيطاليا حبس سمسار هجرة 3 سنوات بتهمة النصب على 41 مواطنا بزعم تسفيرهم لإيطاليا

>كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح بلطيم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد البغدادى، وحضور بيشوى عاطف ممثل النيابة، وسكرتارية خالد زيان، بحبس سمسار هجرة غير شرعية 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالنصب على 41 من بينهم طفلان وتسفيرهم لإيطاليا.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن حرس الحدود من ضبط مركب صيد على متنه 41 شخصا، من بينهم طفلان شقيقان يبلغان من العمر 4 و7 سنوات كانوا على متن المركب دون أسرتهما، كما كان على متن المركب فى عرض البحر طفل سودانى يبلغ من العمر عام مع والده و13 آخرين من إثيوبيا.

 

وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة أن المتهم الهارب يعد من أشهر سماسرة الهجرة غير الشرعية، وتحصل من كل مصرى على 25 ألف جنيه، ومن كل أجنبى على ألفى دولار.


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