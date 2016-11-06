الجيش الجزائري : ضبط صواريخ ومتفجرات بمحافظة إدرار

قالت وزارة الدفاع الجزائرية “إن الجيش ضبط 17 صاروخًا مضادًا للطائرات في مخبأ للأسلحة اليوم الأحد بمحافظة أدرار الصحراوية بجنوب البلاد”.

ورغم تعرض تنظيم داعش لضغوط في سرت معقله الليبي إلا أن الجزائر وتونس ومالي المجاورة تشعر بالقلق من تدفق مقاتلين وأسلحة عبر حدودها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان معمر القذافي الذي أطيح به من السلطة في عام 2011 يحتفظ بمخزونات كبيرة من الأسلحة في أنحاء ليبيا.

وفي عملية اليوم ضبط الجيش الجزائري 17 صاروخًا مضادًا لطائرات الهليكوبتر و28 قنبلة يدوية و27 فتيل تفجير وقاذف لإطلاق القذائف الصاروخية و20 خزنة ذخيرة و200 رصاصة.

وخاضت الجزائر صراعًا مع جماعات مسلحة في التسعينات أودى بحياة 200 ألف شخص تقريبًا لكن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعات مسلحة صغيرة متحالفة مع تنظيم داعش تنشط في المناطق النائية.